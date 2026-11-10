Maltrattamenti in famiglia: aggravante se la violenza limita la libertà della donna

La violenza esercitata per limitare l’autonomia e i diritti fondamentali della donna può integrare l’aggravante dei futili motivi nel reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Non è sufficiente invocare tradizioni culturali o convinzioni religiose per giustificare comportamenti fondati sulla pretesa di sottomissione femminile.

È questo il principio richiamato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 38233/2026, relativa a una vicenda di violenze domestiche protratte per anni ai danni di una donna sposata quando aveva appena quindici anni.

Le violenze subite dalla vittima

La donna, originaria della Nigeria, aveva contratto matrimonio con l'imputato in giovane età. Nel corso della vita coniugale era stata sottoposta a ripetuti comportamenti vessatori, caratterizzati da aggressioni fisiche, umiliazioni e forme di controllo.

Tra gli episodi ricostruiti dai giudici figuravano percosse durante la gravidanza, privazioni economiche, minacce di sottrazione dei figli e limitazioni della libertà personale. L'uomo, inoltre, le avrebbe impedito di utilizzare il telefono per documentare le lesioni e l'avrebbe allontanata dall'abitazione quando alcune sue decisioni non incontravano la propria approvazione.

La difesa aveva sostenuto che l'imputato considerasse legittimo il proprio comportamento in ragione delle consuetudini e delle tradizioni del Paese di provenienza, contestando così la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi.

Le tradizioni culturali non giustificano la sopraffazione

La Cassazione ha escluso che il richiamo a modelli culturali o religiosi possa assumere valore giustificativo rispetto a condotte dirette a negare alla donna l'esercizio dei propri diritti.

Secondo i giudici, accettare una simile impostazione significherebbe attribuire rilevanza a concezioni basate sulla subordinazione femminile, incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e con la tutela dei diritti umani.

La provenienza culturale dell'autore, pertanto, non può trasformarsi in una ragione per attenuare la rilevanza penale di comportamenti violenti o discriminatori.

Perché ricorre l'aggravante dei futili motivi

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del movente. L'aggravante può trovare applicazione quando la violenza viene utilizzata per impedire alla vittima di esercitare libertà e diritti che le appartengono, come manifestare la propria volontà e compiere scelte autonome.

In questa prospettiva, le aggressioni non rappresentano una semplice reazione a determinati comportamenti della donna, ma costituiscono uno strumento attraverso il quale l'autore pretende di esercitare un potere ingiustificato sulla sua vita.

La Corte evidenzia inoltre che anche episodi apparentemente marginali possono assumere particolare gravità quando diventano occasioni per imporre un controllo costante. La vittima viene così esposta alla possibilità di nuove punizioni ogni volta che compie una scelta indipendente.

La ragione futile rende più grave la condotta

Il ragionamento della Cassazione si fonda sulla sproporzione tra il motivo che determina la violenza e la gravità della compressione dei diritti della persona offesa.

Non è dunque l'episodio in sé a essere necessariamente di scarsa importanza, ma la ragione che spinge l'autore a ricorrere alla sopraffazione: la pretesa di decidere quali libertà la donna possa esercitare e quali comportamenti le siano consentiti.

La sentenza n. 38233/2026 ribadisce, pertanto, che la volontà di assoggettare la donna attraverso la violenza non può trovare giustificazione nelle tradizioni di appartenenza e può integrare l'aggravante dei futili motivi nel reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.