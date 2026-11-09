Omissione di soccorso, fermarsi non basta

Fermarsi dopo un incidente non è sufficiente per evitare la responsabilità per omissione di assistenza. Il conducente deve assicurarsi che la persona ferita riceva un aiuto adeguato, senza allontanarsi prima che sia garantita l’assistenza necessaria.

Lo stabilisce la Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 38985/2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato ai sensi dell’articolo 189, comma 7, del Codice della strada.

Il caso

Un automobilista aveva urtato un ciclista durante una svolta, provocandone la caduta. Dopo essersi fermato, aveva verificato sommariamente le condizioni della persona coinvolta. Quando alcuni presenti avevano chiamato i soccorsi, si era però allontanato senza attendere l’ambulanza e la polizia.

La difesa aveva sostenuto che la presenza di altre persone, la chiamata dei soccorsi e il successivo risarcimento escludessero la responsabilità penale.

La decisione della Cassazione

La Corte ha escluso che la semplice attivazione dei soccorsi da parte di terzi sia sufficiente a liberare il conducente dal proprio obbligo. Occorre infatti verificare che la persona ferita abbia effettivamente ricevuto un’assistenza adeguata alle sue condizioni.

La Cassazione ha inoltre precisato che la lieve entità delle lesioni e il risarcimento del danno non comportano automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p.

La valutazione deve considerare anche le modalità della condotta, il pericolo provocato e l’intensità dell'elemento soggettivo.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.