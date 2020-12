A stabilirlo la legge di conversione del decreto legge Covid in vigore dal 4 novembre che ha esteso la validità delle licenze di guida già prorogate sino al 31 dicembre

Prorogati i permessi di guida scaduti

Nuova proroga per le patenti scadute. E' la legge di conversione del decreto legge Covid, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 4 novembre 2020, a spostare dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di guida scaduti.

Caratteristiche della proroga delle patenti

Questa nuova proroga fa suo il trattamento più favorevole (validità estesa di sette mesi) che era stato introdotto dalla Ue con il regolamento 2020/698 per le patenti scadute dal 1° giugno al 31 agosto. Nessuna proroga vale per le patenti scadute prima del 31 gennaio 2020. Tutto questo vale anche per i documenti assimilati alle patenti, che sono: i certificati di idoneità alla guida (Cig, cioè i precedenti "patentini" per ciclomotori); le patenti rilasciate da altri Stati Ue a persone che hanno poi preso la residenza in Italia.

Il provvedimento è valido solo per circolare in Italia: per farlo negli altri paesi UE resta valida l'estensione di 7 mesi dalla data di scadenza purché sia compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.

Per ciò che riguarda i fogli rosa, Cqc e Cfp, il Cura Italia chiarisce che la validità venga prorogata fino a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Visto che il Dl 125/2020 proroga a sua volta la durata di quest'ultimo al 31 gennaio 2021, la nuova scadenza sarà il 1° maggio. Infine Cqc rilasciate in Italia con scadenza compresa fra il 30 marzo e il 31 dicembre 2020 possono beneficiare della proroga di sette mesi concessa dalla decisione Ue 2020/1219, per cui quelle che scadrebbero in novembre e dicembre resteranno valide rispettivamente fino a giugno e luglio.

Sospensione esami patente

Il ministero delle Infrastrutture ha chiarito sul proprio sito web quali sono le regioni in cui gli esami per la patente resteranno sospesi fino al 3 dicembre. Sulla base delle indicazioni del Dpcm per far fronte all'emergenza da Covid-19, con il decreto ministeriale 534 sono ulteriormente sospese fino al 3 dicembre le prove pratiche di guida nelle Regioni Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano. La sospensione si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti.

Infine, in coerenza con le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, è disposta la ripresa dell'attività concernenti le prove pratiche di guida da realizzarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte.