Si tratta di aree e materie tra cui non è altresì annoverabile la tematica delle vaccinazioni obbligatorie di cui in questa sede si discute.

Sul piano della normativa più generale, invece, nonostante l'art. 32 della L. n. 833/1978 consenta al Presidente della giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, è altrettanto vero che tale disposizione debba essere letta in uno con le disposizioni di cui agli artt. 117 del d.lgs. n. 112/1998 e 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Queste prevedono in particolare che simili poteri di ordinanza (statale oppure regionale) possano essere esercitati "in ragione della dimensione dell'emergenza": qualora questa abbia valenza infraregionale (e comunque sovracomunale), il presidente della regione interessata risulterà ben legittimato ad intervenire; invece, qualora la dimensione assuma quantomeno portata ultraregionale, se non addirittura nazionale (come nel caso di specie) la competenza ad adottare simili provvedimenti di urgenza non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale.

La Regione Lazio si è anche discostata del tutto dal modello legale di cui al d.lgs n. 1/2018, avendo il Presidente della Regione Lazio unilateralmente e direttamente esercitato una simile iniziativa senza attendere che fosse il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha competenza ad adottare ordinanza in tale materia, a muoversi primariamente nella indicata direzione.

Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile, in conclusione, non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale.

La giurisprudenza costituzionale

Anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 5/2018) ha chiarito che la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale e che il confine tra terapie ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia "tutela della salute" e deve dunque essere stabilito dallo Stato. Ciò anche allo scopo di garantire "misure omogenee su tutto il territorio nazionale".

La Consulta non ha disconosciuto la possibilità che le Regioni possano legiferare (oppure intervenire con effetti sulla normazione primaria, come nel caso di specie) in settori riservati al legislatore statale. Ciò, in ogni caso, a condizione che vengano rispettati i "principi" fissati dalla legge statale in relazione a quel "punto di equilibrio" raggiunto tra "esigenze plurime" ovverosia tra diversi se non opposti interessi di matrice costituzionale.

Il T.A.R. evidenzia come la "soglia" stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, costituendo il frutto di un'operazione di bilanciamento complessa e articolata tra libertà del singolo e tutela della salute individuale e collettiva, non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure "in melius" ossia in senso più restrittivo.

Obiettivi regionali