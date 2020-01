La questione relativa alle modalità di tassazione dell'economia digitale in Italia ha avuto un iter normativo complesso, anche in considerazione dell'intreccio con il contesto internazionale.

È stata la legge di bilancio 2018 a istituire, in prima battuta, un'imposta sulle transazioni digitali che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. La novità è rimasta lettera morta in quanto non è stato emanato il decreto attuativo che avrebbe dovuto delinearne il perimetro oggettivo di applicazione.

La legge di bilancio 2019, abrogando la precedente imposta sulle transazioni digitali, ha istituito al suo posto, ma anche in tal caso le disposizioni attuative non sono state emanate e, pertanto, l'imposta non è risultata applicabile. Almeno fino ad oggi.

La manovra di Bilancio 2020 , infatti, ha modificato la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019: da un lato ha abrogato la norma che affidava a un decreto ministeriale il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali e, dall'altro, ha previsto che la web tax si applichi dal 1° gennaio 2020. In tal modo, l'applicazione della tassa non sarà più subordinata all'emanazione delle relative disposizioni attuative.

L'imposta, pari al 3% con riferimento ai corrispettivi colpiti, graverà sui soggetti esercenti attività d'impresa (persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare

La manovra 2020 chiarisce che l'imposta sui servizi digitali si applicherà sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati daiInoltre, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, saranno presi in considerazione i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

I soggetti passivi non residenti in Italia saranno obbligati a nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

Si tratta, nel dettaglio, dei soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato , stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali

Norma di chiusura

Con una disposizione di chiusura, la manovra prevede che la disciplina dell'imposta sui servizi digitali in esame sarà abrogata con decorrenza dal momento in cui entreranno in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

Sul punto, si rammenta che il 9 ottobre 2019 l'OCSE ha pubblicato una proposta (presentata al G20 di Washington a metà ottobre) volta a promuovere il negoziato sulla tassazione delle multinazionali, specialmente quelle che operano nel digitale, al fine allocare la tassazione di tali imprese nei luoghi in cui svolgono attività significative nei confronti dei consumatori e in cui esse generano i propri profitti.