Polizza fideiussoria: la Cassazione ne chiarisce la funzione economico-sociale

Il contesto

In questo momento storico caratterizzato da significative incertezze nei traffici commerciali internazionali dovute principalmente alle “tensioni” nello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandeb ma anche a quelle nella regione russo-ucraina e nello stretto di Taiwan, una sentenza della Corte d’Appello di Lecce (Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto sentenza n. 301/2024 [2].) e la sua riforma (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27523 del 21 ottobre 2026 [1]), offrono lo spunto per un opportuno richiamo alla fondamentale funzione economico-sociale svolta dall’istituto del contratto autonomo di garanzia e, nella specie, del contratto di polizza fideiussoria.

Le turbolenze geopolitiche, infatti, possono far divenire antieconomico o ingestibile il contratto di appalto a cui le polizze accedono, influendo sulla pacifica esecuzione dei contratti in corso sia in relazione al ritardo nelle consegne delle materie prime necessarie che all’impennata dei costi energetici e delle materie prime stesse.

Il contratto autonomo di garanzia

Alla fine del diciannovesimo secolo la tipologia del “contratto autonomo di garanzia” (c.d. “Garantievertrag”) si è andata imponendo in Inghilterra e in Germania, proprio per governare queste incertezze ma è giunta in Italia con un certo ritardo soffrendo di incertezze e disarmonie interpretative conseguenti alla difficoltà di distinguere ed emancipare questa nuova tipologia di garanzia (e l’autonomia che la distingue) rispetto alle altre obbligazioni e garanzie tralatizie dell’ordinamento. L’istituto, di creazione giurisprudenziale, ha quindi ricevuto una disciplina definitoria completa organica grazie alla nota sentenza a Sezioni Unite 18/02/2010 n. 3947[3].

Il contratto autonomo di garanzia rimane comunque una tipologia contrattuale giovane, com’è comprovato dal fatto che nella disciplina civilistica e nelle prassi delle garanzie personali la polizza fideiussoria viene ancora indicata con nomi diversi (“assicurazione cauzionale”, “cauzione fideiussoria”, “polizza cauzionale”, “fideiussione assicurativa”) sebbene gli elementi tipici dell’istituto restino invariati.

Il Tribunale di Torino (Trib. Torino, 29 agosto 2002) ha definito la fattispecie in questione come un rapporto trilatero che risulta “un articolato coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni tra il destinatario della prestazione (e beneficiario della garanzia), il garante (istituto di credito), e il debitore della prestazione (ordinante la garanzia atipica)”. Ma il tratto caratterizzante della polizza fideiussoria è il dispositivo per cui, a fronte della risoluzione contrattuale dichiarata dalla P.A., si prevede l’incasso della garanzia da parte di quest’ultima a semplice richiesta e con rinuncia del contraente e del garante al diritto di opporre eccezioni per evitare l’incasso ed è principalmente grazie a queste peculiarità che la polizza fideiussoria si è imposta nella disciplina della partecipazione e dell’aggiudicazione dei contratti con la P.A. (art. 106.4 D.lgs. n. 36/2023).

La Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27523 del 21 ottobre 2026

In questo quadro, la Corte di Appello di Lecce riconduceva correttamente la polizza fideiussoria in esame all’interno della categoria del contratto autonomo di garanzia ma poi, con un salto logico, concludeva affermando che, prima di escutere validamente la garanzia assicurativa, la stazione appaltante aveva l’onere di allegare e provare i danni concretamente subiti in conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatrice. A questa conclusione la corte leccese perveniva sulla base della erronea lettura dell’art. 113, quinto comma, d.lgs. n. 163/2006[4] e dell’art. 1 della polizza: “si rileva tuttavia che la garanzia di cui all’art.113 D.Lg. n. 163/2006 qui applicabile ratione temporis (come oggi l’attuale art.117 D.Lg. 31.03.2023 n. 36) aveva ad oggetto la copertura degli “oneri per il mancato o inesatto adempimento” (v. art.113 c. V D.Lg. n.163/2006), cioè i danni sopportati dalla stazione appaltante per lo inadempimento dell’appaltatore. E anche nella polizza (v. art. 1) si specificava che oggetto della copertura nei confronti della stazione appaltante era il “risarcimento dei danni … subiti in conseguenza dello inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto”. Consegue che era onere della stazione appaltante allegare e provare tali oneri, tali danni, a suo dire derivatile dall’inadempimento dello appaltatore, come correttamente ritenuto dal tribunale.”

La decisione della corte salentina veniva quindi riformata dai giudici di piazza Cavour che in accoglimento del ricorso della (creditrice)stazione appaltante cassava la sentenza dichiarando la correttezza dell’incasso della polizza fideiussoria da parte della stazione-appaltante e ribadiva gli insegnamenti delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3947/2010), affermando che “subordinare l'escussione all'accertamento della consistenza del danno significherebbe privare la garanzia della sua caratteristica di operare a prima richiesta.”

La Corte Suprema ribadiva che la funzione della polizza fideiussoria nel contesto degli appalti pubblici svolge lo stesso ruolo della cauzione versata dall'appaltatore in luogo della immobilizzazione di una somma di denaro, impegnando il garante a corrisponderla al beneficiario per l’eventualità di risoluzione del contratto di appalto. Per entrambi i casi è prevista la rinuncia del contraente e del garante a sollevare contestazioni od eccezioni legate al contratto principale per ridurre o impedire l’escussione della polizza, e la possibilità di incassare subito tali importi a prescindere dalle vicende del rapporto sottostante, evitando così che i capitali restino bloccati in modo improduttivo come avverrebbe con un deposito cauzionale.

… Solve et repete (prima si paga, poi si discute).

Secondo gli ermellini la Corte d'Appello avrebbe dunque confuso il piano del rapporto garantito con quello del rapporto di garanzia, perché ha attribuito rilevanza alla mancata prova del pregiudizio effettivo, benché tale verifica attenesse ai rapporti interni tra stazione appaltante e appaltatore e non all'obbligazione del garante. La Corte ha ribadito anche che pur avendo la garanzia a prima richiesta e la cauzione la medesima funzione, questo non comporta che per attivare la prima debbano ricorrere le medesime condizioni sostanziali necessarie per trattenere in via definitiva la seconda. Il deposito cauzionale in denaro, o in titoli, versato dall'appaltatore non serve infatti a soddisfare direttamente un debito ma opera come una garanzia reale di carattere generale, destinata a tutelare ogni credito effettivamente maturato dalla stazione appaltante.

La pur fondamentale verifica degli effetti economici derivanti dall'inadempimento, resta quindi confinata al rapporto diretto tra la stazione appaltante e l'appaltatore e non può essere trasferita nel rapporto con il garante perché, così operando, si introdurrebbe un requisito aggiuntivo per poter escutere la garanzia rispetto al semplice inadempimento coperto. Così operando però vi sarebbe una abusiva sostituzione dell'oggetto stesso della garanzia con la determinazione definitiva del credito risarcitorio che invece, se del caso, deve essere eventualmente oggetto di separato e successivo giudizio.

In conclusione

La polizza fideiussoria a prima richiesta, fondata su un delicato equilibrio tra l'autonomia privata e la “deroga” alle norme codicistiche sulla fideiussione tradizionale e la cauzione, è allora lo strumento insostituibile nei contratti con la P.A. grazie a quattro caratteristiche strutturali:

- deroga al principio di accessorietà (artt. 1936 e 1945 c.c.). Mentre la fideiussione ordinaria (art. 1936 c.c.) è strettamente legata alle sorti del debito principale consentendo al garante di opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore (art. 1945 c.c.), la clausola "a prima richiesta", espressione dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), recide o attenua tale vincolo, obbligando il garante a pagare su semplice domanda scritta del beneficiario.

- Escussione a semplice richiesta (immediatezza). Il beneficiario (P.A. o committente) ottiene il pagamento presentando una mera richiesta scritta in cui dichiara l'inadempimento della controparte, senza dover preventivamente dimostrare il danno o attendere l'esito di un giudizio.

- Inopponibilità delle eccezioni (solve et repete): il garante (assicurazione o banca) non può sospendere o rifiutare il pagamento sollevando contestazioni relative al contratto sottostante (es. vizi, ritardi non imputabili, risoluzione contestata). L'unico freno ammesso è la prova liquida e immediata dell'exceptio doli (frode o abuso manifesto del beneficiario).

- Sostituzione del deposito cauzionale (efficienza finanziaria): consente all'impresa debitrice di adempiere all'obbligo di garanzia senza immobilizzare ingenti somme di denaro in contanti, preservando il capitale circolante necessario per eseguire l'opera o il servizio.

- Solvibilità istituzionale e filtro di mercato. Trasferisce il rischio di insolvenza dell'appaltatore su un soggetto terzo patrimonialmente solido, il quale, prima di emettere la polizza, svolge un'istruttoria tecnica e finanziaria sull'affidabilità dell'impresa stessa.

La funzione economico-sociale che rende questo dispositivo meritevole di una disciplina singolare, va quindi rinvenuta nell’esigenza di certezza, celerità e continuità di taluni rapporti economici complessi, come gli appalti pubblici, che può evitare di paralizzare la liquidità delle aziende (e del sistema produttivo in generale) ma non solo. Trasferendo il rischio di inadempimento su un soggetto terzo solvibile e applicando la regola del “prima si paga, poi si discute” la garanzia in questione minimizza, infatti, anche l'impatto delle incertezze economiche globali che possono determinare (e di fatto determinano) l’allungamento dei tempi contrattualmente previsti e l’innalzamento del costo dei materiali nonché degli approvvigionamenti energetici che ostacolano l'esecuzione dei grandi appalti.

All’interno di un quadro geopolitico estremamente instabile, la rigidità di questo meccanismo è senz’altro tutelante per la P.A. ma ha il suo contrappeso nell’esposizione di imprese e garanti a rischi crescenti. Se da una parte, infatti, l'appaltatore corre il rischio di subire un grave shock di liquidità a seguito di escussioni strumentali da parte del committente, le compagnie assicurative (e i riassicuratori internazionali) sono a loro volta costrette a “coprirsi” innalzando i tassi dei premi e richiedendo alle imprese controgaranzie reali più onerose. In questa direzione depone anche la rigida giurisprudenza di merito che nega che i ritardi e le problematiche nell’esecuzione dell’appalto e riferibili a guerre (ovvero a pandemie) non costituiscano automaticamente una valida causa di “forza maggiore” idonea ad affermare l’illegittimità della risoluzione dichiarata dalla P.A. (es. Trib. Venezia sent. n. 4059/2025).

[1] Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27523 del 21 ottobre 2026

[2] Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto sentenza n. 301/2024

[3] Corte di Cass. Sez. Un. Sentenza 18 febbraio 2010 n. 3947

[4] Art. 113, quinto comma, d.lgs. n. 163/2006 “5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.”