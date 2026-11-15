L’attuazione italiana dell’AI Act: lineamenti essenziali del D.Lgs. 179/2026

1. Inquadramento sistematico e governance nazionale (AgID, ACN e autorità settoriali)

In ossequio al principio antropocentrico proclamato dall’art. 3 del decreto — che richiama i canoni fondamentali della Legge n. 132/2025 —, il legislatore delegato ha strutturato l’assetto istituzionale (artt. 4-12) optando per un modello di governance policentrica coordinata. Il fulcro operativo poggia sul dualismo funzionale tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), designata quale autorità nazionale di notifica per la valutazione e il controllo degli organismi di conformità (art. 13), e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), investita del ruolo generale di autorità di vigilanza del mercato e di punto di contatto unico verso l’Unione europea (artt. 5, 6 e 14-16).

Tale impianto generale si integra armoniosamente con le prerogative delle autorità indipendenti di settore. La Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS mantengono la piena giurisdizione di vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio impiegati nel comparto bancario, finanziario e assicurativo (art. 5, lett. b, e art. 17), mentre al Garante per la protezione dei dati personali sono riservate le competenze di controllo nei settori ad alto impatto sui diritti civili previsti dall’art. 74, par. 8, dell’AI Act (biometria, riconoscimento delle emozioni e giustizia). Il coordinamento sistemico e l’interoperabilità informativa tra le amministrazioni sono garantiti dal Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 12).

2. Poteri ispettivi, apparato sanzionatorio e Spazio di sperimentazione italiano

Dal punto di vista dei poteri di polizia amministrativa e vigilanza, l’ACN e le autorità di settore dispongono di facoltà ispettive incisive, estese a verifiche a distanza e in loco, anche senza preavviso, durante lo svolgimento delle prove in condizioni reali di cui all’art. 60 dell’AI Act (artt. 15 e 17). L’art. 18 potenzia inoltre la tutela giustiziale estendendo la competenza degli organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie finanziarie (ABF, ACF e Arbitro Assicurativo) alle violazioni del regolamento commesse dagli intermediari.

Il sistema sanzionatorio (artt. 19-25) recepisce i rigorosi massimali edittali comunitari (fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato annuo mondiale per la violazione dei divieti assoluti ex art. 5), introducendo tuttavia un principio di proporzionalità: l’art. 22 consente l’irrogazione di misure non pecuniarie (ordini ripristinatori e dichiarazione pubblica) per le infrazioni di scarsa offensività, mentre l’art. 23 applica criteri di favore alle PMI e start-up. Parallelamente, gli artt. 26-31 istituiscono lo «Spazio di sperimentazione italiano per l’IA» (regulatory sandbox), gestito da un Gruppo paritetico AgID-ACN per favorire l’innovazione in ambiente controllato.[3]

3. Alfabetizzazione digitale, tutele giuslavoristiche e segreto industriale

Il Capo III del decreto (artt. 36-51) delinea una strategia organica di valorizzazione del capitale umano e alfabetizzazione algoritmica. L’intelligenza artificiale entra stabilmente nei programmi scolastici e universitari — imponendo un’integrazione obbligatoria tra saperi scientifici STEM e competenze etico-giuridiche (art. 44) —, viene finanziato un piano di contrasto all’emergenza educativa e alle dipendenze digitali da 100 milioni di euro (art. 37) e si introducono obblighi formativi per dipendenti pubblici, magistrati, operatori sanitari e ordini professionali, con riflessi sulla modulazione dell’equo compenso (artt. 47, 49 e 51).

Nel diritto del lavoro, l’art. 41 sancisce il principio inderogabile della «riserva di decisione umana» effettiva e autonoma nei processi di gestione del rapporto (assunzioni, progressioni, procedimenti disciplinari e valutazioni), sanzionando con la nullità radicale il licenziamento e gli atti basati su trattamenti puramente automatizzati, indipendentemente dal consenso del lavoratore, e imponendo l’aggiornamento del DVR ex D.Lgs. n. 81/2008 (art. 42).

Infine, sul terreno della proprietà intellettuale, l’art. 52 introduce il comma 1-bis nell’art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005), estendendo la tutela del segreto commerciale ai dati, agli algoritmi, alle architetture dei modelli e alle configurazioni di addestramento dei sistemi di IA, con devoluzione delle relative controversie alle Sezioni specializzate in materia di impresa (art. 53).[4]