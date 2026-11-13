Monica Busetto assolta dopo quasi 13 anni: l'innocenza era questione di dieci centimetri

Una valigia. Nel carcere di Verona, raccontano le cronache, Monica Busetto ne aveva preparata una sola, per il giorno in cui sarebbe uscita. Quel giorno è arrivato il 13 novembre 2026. La Corte d'appello di Trento ha accolto la richiesta di revisione, ha revocato la condanna a venticinque anni per l'omicidio della vicina di casa, Lida Taffi Pamio, e ha ordinato la scarcerazione. Dall'arresto erano passati quasi tredici anni. Alla lettura del dispositivo, dicono i suoi difensori, ha chiesto più volte se fosse tutto vero.

Di questa vicenda mi sono occupato in Parlamento e ne ho già scritto su queste pagine. Oggi che la sentenza c'è, non voglio tornare sulla cronaca. Voglio provare a capire che cosa ci insegna.

Partiamo dalla prova, perché era una sola. Una catenina spezzata, trovata nel portagioie di Monica, che l'accusa ritenne essere quella strappata dal collo della vittima. Sulla scena del delitto, di Monica, non c'era nulla: non un'impronta, non un capello. C'era invece il DNA di un'altra donna.

Su quella catenina il DNA della vittima fu cercato quattro volte. Le prime tre analisi, all'Università di Padova, diedero esito negativo. Niente. Poi il reperto fu portato a Roma, trasportato insieme ad altri reperti sporchi del sangue della vittima, e solo lì, al quarto tentativo, comparvero tre picogrammi. Tre picogrammi sono tre millesimi di miliardesimo di grammo. Una quantità che la difesa ha sempre ritenuto incompatibile con la violenza di quell'aggressione e compatibile con una contaminazione, ipotesi che la stessa genetista autrice dell'esame ha poi ammesso davanti alle telecamere. Su questa traccia invisibile si è retta una condanna a venticinque anni.

Restava la collana. Quanto era lunga quella della vittima? L'accusa lo aveva stimato da un'unica fotografia, in cui la catenina spariva sotto la maglia: cinquantotto centimetri, la stessa misura di quella sequestrata. Per dodici anni è bastato. Poi Massimiliano Andreetta, inviato de Le Iene, ha fatto la cosa più semplice: ha cercato negli album di famiglia della signora Pamio. E ha trovato le fotografie in cui la collana si vede per intero. Tre periti forensi indipendenti le hanno misurate: tra sessantotto e settantadue centimetri. Almeno dieci centimetri di differenza. Non era la stessa collana.

Andreetta ha consegnato quelle immagini ai difensori di Monica, gli avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto, che non hanno mai smesso di battersi. Una prima richiesta di revisione era stata respinta nel 2024. Su quelle fotografie hanno costruito la seconda, e questa volta anche la Procura generale di Venezia ha chiesto la revisione. Secondo i difensori, la prova sulla collana è stata così forte da rendere superfluo discutere anche della contaminazione. Le ragioni della Corte si conosceranno con le motivazioni.

C'è un dettaglio che dovrebbe inquietarci più di tutti. La prova che ha liberato Monica non l'ha trovata lo Stato. Lo Stato aveva gli investigatori, i laboratori, i poteri. Un giornalista ha avuto la curiosità di aprire un album di famiglia. E allora chiediamoci: quanti innocenti non hanno una telecamera che si accende sulla loro storia?

Poi c'è il paradosso giuridico. Per anni, in Italia, sono esistite due colpevoli per lo stesso delitto, condannate in due processi diversi. L'altra donna aveva confessato di aver agito da sola. Eppure la prima richiesta di revisione, fondata proprio su questo contrasto tra giudicati, era stata respinta.

Ma la certezza di un giudicato è una certezza processuale, non è la verità. E quando difendere la certezza diventa più importante che cercare la verità, il giudicato smette di proteggere i cittadini e comincia a proteggere l'errore.

Infine c'è il tempo. Dalla confessione dell'altra donna alla revoca della condanna sono passati più di dieci anni. "Ora dobbiamo dire a Monica: scusa del ritardo", ha detto uno dei difensori, ed è difficile trovare parole più esatte. La Costituzione, all'articolo 24, impegna la legge a riparare gli errori giudiziari, e il codice prevede un indennizzo. È giusto che sia così. Ma nessuna somma restituisce il tempo: restituisce, al più, la dignità di sentirsi dire che si aveva ragione.

Monica Busetto torna libera a sessantaquattro anni. Troverà un mondo cambiato, e familiari più vecchi di come li aveva lasciati. A noi resta una domanda. Un sistema che ha avuto bisogno di tredici anni, di due richieste di revisione e di un'inchiesta televisiva per correggere un errore, è un sistema che sa riconoscere di aver sbagliato, o un sistema che alla fine è stato costretto a farlo?

Avv. Roberto Cataldi, membro della Commissione Affari costituzionali del Senato