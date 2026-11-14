Delitti contro la Pubblica Amministrazione: convegno gratuito a Roma il 27 novembre, 3 crediti formativi
Redazione |

Delitti contro la Pubblica Amministrazione: convegno gratuito a Roma il 27 novembre, 3 crediti formativi

Venerdì 27 novembre a Roma il convegno di Studio Cataldi Formazione sui reati contro la P.A. dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Ingresso gratuito, 100 posti, iscrizioni entro il 25 novembre

L'abuso d'ufficio non c'è più, il traffico di influenze illecite è stato riscritto, accanto al peculato è comparsa l'indebita destinazione di denaro o cose mobili. In poco più di due anni il diritto penale della Pubblica Amministrazione ha cambiato volto, e chi lo applica ogni giorno (avvocati, magistrati, notai, funzionari) si trova davanti a domande nuove: dove passa oggi il confine della responsabilità penale? Che cosa resta punibile e che cosa no?

Se ne parlerà venerdì 27 novembre 2026 a Roma, dalle 16:30 alle 19:30, nel convegno di studi "Il sistema dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Criticità ed evoluzione giurisprudenziale", promosso da Studio Cataldi, Area Formazione. L'evento è gratuito, in presenza, ed è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Roma con 3 crediti formativi ordinari.

Indice di questa pagina:

Perché un convegno sui reati contro la P.A.

Con la legge 9 agosto 2024, n. 114 il legislatore ha abrogato l'abuso d'ufficio e ristretto il traffico di influenze illecite; nello stesso periodo è arrivato il nuovo art. 314-bis del codice penale sull'indebita destinazione. Riforme che hanno acceso il dibattito tra chi vi vede una semplificazione utile all'azione amministrativa e chi teme vuoti di tutela. Nel frattempo è la giurisprudenza a dover dare forma alle nuove regole, caso per caso.

Il convegno non vuole essere un semplice aggiornamento normativo, ma un'occasione di confronto tra accademia, magistratura e professioni sulle ricadute concrete di questi cambiamenti: dalla qualificazione dei fatti alla prova, dalle gare pubbliche alle vendite giudiziarie, fino alle strategie difensive.

Il programma e i relatori

Dopo i saluti istituzionali dell'Avv. Raffaella Campi, Delegata al Consiglio Nazionale Forense, interverranno:

  • Prof. Francesco Mazza, docente di Diritto Penale all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: "Il sistema dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: legalità e scelte residuali";
  • Dott. Ambrogio Cassiani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma: "Corruzione, concussione e induzione indebita: qualificazione e prova";
  • Avv. Marko Eigbert Colombo, avvocato penalista cassazionista: "Turbative delle gare e delle aste giudiziarie: tipicità e affidamenti diretti";
  • Prof. Michele Miccoli, professore di Diritto Penale e Procedura Penale: "Traffico di influenze illecite, autonomia costituzionale e prospettive europee";
  • Avv. Ludovica Camodeo, avvocato penalista: "La difesa nei procedimenti per delitti contro la P.A.: atti e investigazioni difensive";
  • Dott. Giuseppe Miceli, notaio: "Qualifiche pubblicistiche e responsabilità del professionista nelle vendite giudiziarie";
  • Avv. Francesco Pace, avvocato penalista: "Erogazioni pubbliche: indebita percezione, malversazione e truffa aggravata";
  • Avv. Marco Lepri, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma: "Peculato e indebita destinazione: appropriazione, distrazione e vincoli soggettivi".

Modera l'Avv. Ylli Pace, avvocato cassazionista e Direttrice di Studio Cataldi Formazione.

Dove, quando e come iscriversi

L'incontro si terrà presso la Chiesa Valdese, in via Pietro Cossa 42, a Roma, venerdì 27 novembre 2026 dalle 16:30 alle 19:30.

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati a 100 e le prenotazioni vengono confermate in ordine di arrivo: per iscriversi occorre scrivere entro il 25 novembre all'indirizzo formazione.studiocataldi@gmail.com.

Guarda la locandina del convegno

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