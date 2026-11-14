Delitti contro la Pubblica Amministrazione: convegno gratuito a Roma il 27 novembre, 3 crediti formativi

Perché un convegno sui reati contro la P.A.

Con la legge 9 agosto 2024, n. 114 il legislatore ha abrogato l'abuso d'ufficio e ristretto il traffico di influenze illecite; nello stesso periodo è arrivato il nuovo art. 314-bis del codice penale sull'indebita destinazione. Riforme che hanno acceso il dibattito tra chi vi vede una semplificazione utile all'azione amministrativa e chi teme vuoti di tutela. Nel frattempo è la giurisprudenza a dover dare forma alle nuove regole, caso per caso.

Il convegno non vuole essere un semplice aggiornamento normativo, ma un'occasione di confronto tra accademia, magistratura e professioni sulle ricadute concrete di questi cambiamenti: dalla qualificazione dei fatti alla prova, dalle gare pubbliche alle vendite giudiziarie, fino alle strategie difensive.

Il programma e i relatori

Dopo i saluti istituzionali dell'Avv. Raffaella Campi, Delegata al Consiglio Nazionale Forense, interverranno:

Prof. Francesco Mazza , docente di Diritto Penale all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: "Il sistema dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: legalità e scelte residuali";

, docente di Diritto Penale all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: "Il sistema dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: legalità e scelte residuali"; Dott. Ambrogio Cassiani , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma: "Corruzione, concussione e induzione indebita: qualificazione e prova";

, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma: "Corruzione, concussione e induzione indebita: qualificazione e prova"; Avv. Marko Eigbert Colombo , avvocato penalista cassazionista: "Turbative delle gare e delle aste giudiziarie: tipicità e affidamenti diretti";

, avvocato penalista cassazionista: "Turbative delle gare e delle aste giudiziarie: tipicità e affidamenti diretti"; Prof. Michele Miccoli , professore di Diritto Penale e Procedura Penale: "Traffico di influenze illecite, autonomia costituzionale e prospettive europee";

, professore di Diritto Penale e Procedura Penale: "Traffico di influenze illecite, autonomia costituzionale e prospettive europee"; Avv. Ludovica Camodeo , avvocato penalista: "La difesa nei procedimenti per delitti contro la P.A.: atti e investigazioni difensive";

, avvocato penalista: "La difesa nei procedimenti per delitti contro la P.A.: atti e investigazioni difensive"; Dott. Giuseppe Miceli , notaio: "Qualifiche pubblicistiche e responsabilità del professionista nelle vendite giudiziarie";

, notaio: "Qualifiche pubblicistiche e responsabilità del professionista nelle vendite giudiziarie"; Avv. Francesco Pace , avvocato penalista: "Erogazioni pubbliche: indebita percezione, malversazione e truffa aggravata";

, avvocato penalista: "Erogazioni pubbliche: indebita percezione, malversazione e truffa aggravata"; Avv. Marco Lepri, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma: "Peculato e indebita destinazione: appropriazione, distrazione e vincoli soggettivi".

Modera l'Avv. Ylli Pace, avvocato cassazionista e Direttrice di Studio Cataldi Formazione.

Dove, quando e come iscriversi

L'incontro si terrà presso la Chiesa Valdese, in via Pietro Cossa 42, a Roma, venerdì 27 novembre 2026 dalle 16:30 alle 19:30.

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati a 100 e le prenotazioni vengono confermate in ordine di arrivo: per iscriversi occorre scrivere entro il 25 novembre all'indirizzo formazione.studiocataldi@gmail.com.

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