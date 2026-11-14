Giustizia e algoritmi: la Cassazione frena (per ora) sull'IA in camera di consiglio

1. La vicenda giudiziaria: dai ricorsi paralleli al nodo delle Sezioni Unite

La controversia trae origine da un contenzioso civile tra alcuni privati e la Città Metropolitana di Catania. Tutto comincia con una pronuncia emessa dalla Corte d'appello etnea nel 2021, contro la quale le parti soccombenti propongono ricorso per Cassazione. Parallelamente, gli stessi ricorrenti tentano la via straordinaria della revocazione avverso la medesima sentenza.

Il cammino processuale si biforca ulteriormente quando la Corte d'appello respinge la domanda di revocazione con una seconda sentenza, pronunciata nel 2025 e subito impugnata anch'essa in sede di legittimità. Si vengono così a creare due distinti filoni di giudizio legati alla stessa vertenza.

Nel corso del primo procedimento, i ricorrenti depositano una memoria in cui avanzano una duplice richiesta: da un lato, domandano la riunione formale dei ricorsi per ragioni di coordinamento logico-processuale; dall'altro, sollecitano la rimessione della questione alle Sezioni Unite, affinché facciano chiarezza sui pericoli derivanti dall'impiego di software di intelligenza artificiale nella stesura e nella preparazione dei provvedimenti giudiziari.

2. La decisione della Cassazione: priorità alla regola processuale

Con l'ordinanza n. 27957/2026, la Suprema Corte non ha accertato alcun utilizzo effettivo di sistemi automatizzati da parte dei giudici di merito, né ha preso posizione – in un senso o nell'altro – sulla liceità di tali strumenti. La priorità accordata dai giudici è di carattere strettamente processuale.

Richiamando in via analogica l'articolo 335 c.p.c., la Corte ha ritenuto indispensabile trattare congiuntamente le impugnazioni. Trattandosi di decisioni strettamente connesse – in cui l'esito del giudizio sulla revocazione potrebbe ribaltare o condizionare la valutazione del ricorso principale –, la riunione si rivela lo strumento necessario per evitare statuizioni contrastanti e garantire una visione unitaria della controversia. Di conseguenza, ogni valutazione sull'eventuale coinvolgimento delle Sezioni Unite in materia di intelligenza artificiale è stata formalmente posticipata all'esito della riunione.

3. Il quadro normativo e i veri confini del vizio

Al di là della suggestione mediatica suscitata dall'ordinanza, il sistema processuale italiano possiede già gli strumenti per arginare le derive tecnologiche, senza che vi sia il bisogno di inventare nuove e vaghe categorie di nullità fondate sul "mero sospetto".

Sul fronte ordinamentale, l'articolo 15 della legge 132/2025 (in vigore dall'autunno del 2025) e le linee guida aggiornate dal Consiglio Superiore della Magistratura (dell' estate del 2026), tracciano una demarcazione netta: l'intelligenza artificiale può fornire un supporto materiale o di ricerca (sulla scia di quanto già accade con l'Ufficio per il processo), ma l'interpretazione della legge, la valutazione delle prove e la decisione finale restano prerogativa esclusiva e indelegabile del magistrato. Del resto, negli uffici giudiziari è in corso da tempo anche una sperimentazione mirata di strumenti di produttività (come Microsoft 365 Copilot), a testimonianza di una transizione digitale che corre parallela alla salvaguardia delle garanzie.

Quando la tecnologia viene impiegata in modo distorto, i vizi non restano invisibili: emergono inevitabilmente nel testo della sentenza e si traducono in anomalie che il codice di rito sa già trattare:

- fatti inventati o travisati: qualora l'algoritmo generi date inesistenti o documenti mai prodotti in giudizio, si apre lo spazio per la revocazione ordinaria (art. 395 n. 4 c.p.c.) o per l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato (legge 117/1988).

- errori di diritto o precedenti fantasma: se la macchina suggerisce giurisprudenza inesistente o interpreta erroneamente una norma, soccorre il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

- motivazione apparente: essa sussiste quando il provvedimento esiste graficamente, ma non rende percepibile l'effettivo iter logico e giuridico seguito dal giudice per risolvere il caso concreto. Che tale testo standardizzato derivi da un uso distorto dell'Ufficio per il processo, da modelli prestampati o da un algoritmo generativo, la sostanza non cambia: la sanzione risiede nella nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (impugnabile ex articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Non occorre, pertanto, coniare una nuova categoria di invalidità fondata sul mero "sospetto tecnologico", che rischierebbe di trasformarsi in un comodo pretesto per impugnare ogni decisione sfavorevole.

4. Conclusioni e prospettive

Ciò che davvero manca nel sistema attuale non è un nuovo vizio processuale, bensì un equilibrato dovere di trasparenza. Mentre agli avvocati e ai professionisti la legge 132/2025 (articolo 13) impone di informare chiaramente il cliente sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nessuna norma speculare obbliga il giudice a rendere edotte le parti sugli strumenti eventualmente adoperati nella fase di supporto redazionale.

La vera bussola per gli operatori del diritto, tuttavia, resta la responsabilità personale del giudice: la sentenza appartiene unicamente a chi vi appone la firma, ed è su di esso che ricade l'onere etico e giuridico del provvedimento. Contestare una decisione appellandosi al generico "spettro dell'IA" non basterà; occorrerà sempre dimostrare vizi concreti e tangibili nella motivazione.