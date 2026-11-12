Video sui social al lavoro: quando scatta il licenziamento

Realizzare e diffondere video sui social durante l'orario di lavoro, utilizzando la divisa aziendale e violando le disposizioni interne, può giustificare il licenziamento per giusta causa. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti con la sentenza n. 1402/2026.

La controversia riguardava una dipendente di un'impresa di ristorazione che aveva registrato e pubblicato diversi filmati durante il servizio, anche a bordo di un veicolo aziendale, senza rispettare le misure di sicurezza previste e coinvolgendo altri colleghi.

La contestazione disciplinare

Il giudice ha verificato innanzitutto la regolarità della procedura, ricordando che la contestazione deve essere specifica, tempestiva e riferita a fatti che non possono essere successivamente modificati a danno del lavoratore. Questi requisiti garantiscono il diritto di difesa previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

La gravità della condotta

La valutazione disciplinare deve considerare il comportamento nel suo complesso, tenendo conto degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà previsti dal Codice civile.

Anche quando non esiste una specifica previsione nel codice disciplinare aziendale, possono essere sanzionati comportamenti chiaramente contrari ai doveri fondamentali del rapporto di lavoro.

Quando è legittimo il licenziamento

Ai sensi dell'articolo 2119 c.c., il licenziamento per giusta causa richiede una condotta talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. La proporzionalità della sanzione deve essere valutata dal giudice sulla base delle circostanze concrete.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto giustificato il recesso datoriale, escludendo anche la natura ritorsiva o discriminatoria del provvedimento.

La pronuncia conferma che l'utilizzo dei social durante il servizio non è sempre una questione privata: quando le modalità di pubblicazione violano gli obblighi lavorativi e compromettono il rapporto fiduciario, possono determinare conseguenze disciplinari fino al licenziamento.