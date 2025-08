Un breve focus dal D.A. 1993/11 al D.A. 34/2019, passando ai compiti e doveri del funzionario di cui alla C.A. 65100/2013





Nell'ambito della riforma sanitaria voluta dall'ex Assessore Regionale Siciliano alla Sanità On. Massimo Russo, il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati è stato innovato con Decreto Assessoriale nr. 1993/2011. In particolare, il decreto anzidetto istituisce l'albo regionale degli enti che effettuano il trasporto di pazienti da/verso i centri convenzionati per l'emodialisi, prevendo che i medesimi possono, una volta iscritti all'albo, stipulare convenzioni della durata di tre anni con le Asp della Sicilia per lo svolgimento del servizio.

Inoltre, il decreto introduce il rimborso chilometrico sia per i pazienti che in maniera autonoma si recano nei centri dialisi con propria autovettura sia per chi non essendo autosufficiente per gravi motivi di salute, viaggia tramite i mezzi delle organizzazioni di volontariato/enti dotate di ambulanze ed autovetture idonee.

Le tariffe sono soggette ad aggiornamento secondo l'indice annuale d'inflazione Istat, che deve essere opportunamente riscontrato ed adottato con delibera del Direttore Generale delle Asp in cui il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati è attivo; le tariffe sono calcolate in base alla distanza, opportunamente mappata tramite Google Maps o rilevatore GPS dal domicilio del paziente al centro in cui lo stesso effettua la terapia di dialisi.

Nel Decreto Assessoriale 34/2019, viene ufficializzato il divieto di stipulare più convenzioni su territorio Siciliano per il legale rappresentante della o.d.v. che effettua il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati anche tramite parente o affine entro il terzo grado. Tuttavia è consentita la deroga in base alla quale l'associazione/ente può operare al di fuori del territorio dell'Asp in cui è convenzionata, previo accordo sottoscritto tra le Asp interessate, mantenendo la titolarità di una sola convenzione nella Asp in cui l'ente/associazione ha la sede legale.

Infine, il decreto semplifica l'obbligo di produrre la certificazione sanitaria attestante la necessità di effettuate la terapia salvavita, specificando che al paziente spetta esibire il certificato del medico di famiglia rilasciato secondo il regolamento attuativo di cui al D.A. 1993/11 (tipologia dialisi, numero presuntivo di sedute dialitiche da verificarsi con il medico nefrologo del centro dialisi convenzionato, età del paziente e causa della dialisi).

Da ultimo, il decreto 34 prevede il diritto alla dialisi anche per il cittadino extracomunitario avente domicilio temporaneo nel territorio Siciliano al pari del cittadino Europeo non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale quale cura come menzionata nel testo del decreto "urgente ed essenziale".

La circolare Assessoriale nr. 65100/2013, ancora vigente, fissa due doveri importanti per l'Asp che tramite il Funzionario a ciò preposto, assegna il servizio di trasporto al paziente emodializzato: l'obbligo di rotazione, ovvero non è il paziente a "scegliere" l'associazione/ente che effettua il servizio di trasporto, ma il Distretto dell'Asp che riconosce a parità di condizioni a tutte le oo.dd.v.v convenzionate l'assegnazione degli utenti emodializzati.

Nell'assegnare il trasporto gratuito agli emodializzati, è previsto che in base al principio di economicità di spesa, il funzionario ha anche il dovere di assegnare il trasporto seguendo l'ordine alfabetico delle associazioni/enti convenzionati, considerando il comune in cui l'ente/associazione ha la sede operativa più vicina al centro dialisi in cui deve essere trasporto l'emodializzato.

Infine, per i soggetti che effettuano le sedute di dialisi in ospedali pubblici oltre 30 chilometri di distanza dal proprio domicilio, non si applicano le limitazioni in base a fasce chilometriche come da decreto 1993/2011 e il relativo pedaggio autostradale, ove presente, è a carico dell'Asp che effettua il servizio convenzionato.





Dott. Antonino Miceli Funzionario e Avvocato Abilitato

Foto: 123rf.com