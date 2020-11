Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo delle mascherine anche per i bambini di età compresa tra i 6 e gli undici anni

Uso obbligatorio delle mascherine per minori sopra i 6 anni

Il Consiglio di Stato con il decreto 6795/2020 e pubblicato il 26 novembre (sotto allegato) conferma, con una motivazione tutt'altro che superficiale, l'obbligo della mascherina, anche se nel rispetto della salute dei bambini.

Il Consiglio giunge a questa conclusione perché un gruppo di genitori di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni chiedono che venga riformato il decreto cautelare del Tar Lazio concernente l'obbligo d'indossare la mascherina nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai sei anni e che vengano sospesi i D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 17 novembre 2020.

L'incidenza della mascherina sulla salute dei minori merita attenzione

Nel decidere sulle istanze avanzate il Consiglio di Stato evidenzia come l'obbligo di indossare la mascherina è stato disposto dal DPCM del 3 novembre anche per gli scolari di età superiore ai 6 anni, alla luce dell'andamento epidemiologico in atto in quel momento e delle valutazioni del Comitato Scientifico.

Rileva comunque che "La questione della incidenza dell'uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica del giovanissimo scolaro, merita certamente continua ed approfondita analisi su base scientifica, anzitutto da parte del C.T.S (…)."

Sarebbe altresì opportuno monitorare in modo costante e immediato gli studenti con apparecchi di misurazione molto semplici, che potrebbero utilizzare agevolmente anche i maestri, anche al fine di fornire una base di dati statistici necessari a successive valutazioni.

Il Tar acquisisca il verbale del Comitato scientifico

Alla luce dei rilievi avanzati dai genitori e delle suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato respinge l'istanza cautelare e dispone che "sia acquisito con immediatezza agli atti del giudizio il verbale n. 124 dell'8 novembre 2020 del Comitato tecnico scientifico".