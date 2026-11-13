Eredità, svuoti il conto del genitore appena morto? Rischi di non poter più rinunciare e di pagare i suoi debiti con i tuoi soldi

Il caso: 45mila euro prelevati dieci ore dopo la morte

La vicenda arriva da Catania ed è di quelle che possono capitare in qualsiasi famiglia. Un uomo muore il 15 marzo 2017, alle 2 di notte. Alle 12 dello stesso giorno il figlio trasferisce sul proprio conto personale, con tre bonifici, 45.504 euro dal conto corrente intestato al padre, azzerandone di fatto il saldo. Come causale indica la restituzione di prestiti che avrebbe fatto al genitore.

Poche settimane dopo il figlio accetta l'eredità con beneficio d'inventario e fa redigere l'inventario. Le somme finiscono poi su un altro conto, sempre intestato a lui, chiamato "eredità beneficiata": il figlio sostiene di averle riversate già il 28 aprile, ma i giudici hanno accertato che quel passaggio avvenne solo dopo oltre sette mesi dal prelievo, e che solo allora, in sede di inventario, il figlio dichiarò di aver preso il denaro. Nel frattempo le due sorelle, anche loro eredi con beneficio d'inventario, scoprono nuovi debiti del padre e chiedono di riaprire l'inventario e di liquidare l'eredità in modo concorsuale, cioè pagando i creditori secondo le regole del codice.

Il Tribunale aveva dato ragione al figlio. La Corte d'appello ha ribaltato la decisione: con quei prelievi il figlio era diventato erede puro e semplice. La Cassazione (seconda sezione civile, sentenza n. 28198 depositata il 31 ottobre 2026) ha confermato il risultato e ha rigettato il suo ricorso.

Cosa ha deciso la Cassazione

La Corte d'appello aveva letto il comportamento del figlio come un'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 del codice civile: si accetta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che potrebbe compiere solo come erede).

La Cassazione ha corretto la motivazione e ha applicato un'altra norma: l'art. 527 del codice civile, sulla sottrazione di beni ereditari. La norma prevede che i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni dell'eredità decadono dalla facoltà di rinunciarvi e si considerano eredi puri e semplici, anche se hanno rinunciato.

Per la Corte conta la consapevolezza che quei soldi appartengono all'eredità, non il fatto di essere già nel possesso dei beni del defunto. Secondo la dottrina richiamata dalla Corte, l'effetto può essere evitato da una restituzione spontanea e tempestiva, che qui non c'è stata: conta il momento in cui il denaro viene preso.

"L'ho fatto per proteggere i soldi": perché la difesa non ha retto

Il figlio ha sostenuto di aver compiuto un semplice atto conservativo, consentito dall'art. 460 c.c. a chi è chiamato all'eredità e non l'ha ancora accettata, per evitare che la banca "congelasse" il conto. La Cassazione ha respinto la tesi per due ragioni:

la causale dei bonifici era la restituzione di prestiti che il figlio sosteneva di aver fatto al padre: si stava pagando un credito, non stava custodendo il denaro per tutti;

che il figlio sosteneva di aver fatto al padre: si stava pagando un credito, non stava custodendo il denaro per tutti; il blocco del conto da parte della banca dopo la morte è proprio la garanzia per gli eredi: svuotarlo per evitarlo va nella direzione opposta alla conservazione.

Il figlio aveva anche sostenuto di aver agito con la delega del padre sul conto. Su questo la Cassazione non è entrata nel merito: si trattava di una questione nuova, sollevata per la prima volta in quella sede.

Perché le conseguenze sono così pesanti

Chi è chiamato all'eredità ha normalmente tre strade:

accettare puramente e semplicemente : il patrimonio del defunto si confonde con il proprio e si risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni;

: il patrimonio del defunto si confonde con il proprio e si risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni; accettare con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.): i due patrimoni restano separati e i debiti del defunto si pagano solo nei limiti di quanto si riceve (art. 490 c.c.);

(art. 484 c.c.): i due patrimoni restano separati e i debiti del defunto si pagano solo nei limiti di quanto si riceve (art. 490 c.c.); rinunciare (art. 519 c.c.): non si riceve nulla, ma non si risponde di nulla.

Nel caso deciso il figlio aveva scelto la seconda strada, quella prudente. Ma con la sottrazione dei beni è diventato erede puro e semplice, e il beneficio d'inventario non lo protegge più. Se i debiti del padre superano l'eredità, ne risponde per la sua quota (artt. 752 e 754 c.c.): i creditori possono rivalersi anche sulla sua casa, sui suoi risparmi e, nei limiti di legge, sul suo stipendio. Ed è un rischio concreto: in questa vicenda i nuovi debiti sono emersi proprio dopo l'inventario.

Nel caso concreto la lite era tra fratelli: il figlio voleva liquidare l'eredità da solo, pagando i creditori man mano che si presentavano (art. 495 c.c.), mentre le sorelle chiedevano la liquidazione concorsuale (artt. 503 e 504 c.c.). Una volta perso il beneficio d'inventario, il figlio non ha più potuto opporsi alla procedura avviata dalle sorelle.

Delega e conto cointestato

Anche se la Cassazione non si è pronunciata sul punto, è bene sapere che la normale delega a operare sul conto si estingue, di regola, con la morte del titolare (art. 1722 c.c.). Dal momento del decesso il denaro sul conto appartiene all'eredità: avere la delega, la carta o le credenziali dell'home banking del genitore non autorizza a prelevarlo.

Lo stesso vale per chi è creditore del defunto: deve far valere il suo credito nei confronti dell'eredità, non pagarsi da solo prelevando dal conto.

Diverso è il caso del conto cointestato, che qui non c'era: il cointestatario può avere diritto alla propria quota, che si presume uguale a quella dell'altro titolare salvo prova contraria (art. 1298 c.c.). Attenzione però: poter operare da soli su un conto a firma disgiunta non significa essere proprietari dell'intero saldo, e prelevare più della propria parte espone a contestazioni dei coeredi.

Cosa fare quando muore un familiare

Il momento è difficile e nessuno pensa alle norme del codice civile. Qualche accorgimento però può evitare guai molto seri:

non prelevare e non spostare denaro dal conto del defunto, nemmeno se si ha la delega o si conoscono le credenziali;

denaro dal conto del defunto, nemmeno se si ha la delega o si conoscono le credenziali; se servono soldi per spese urgenti, come il funerale, non trasferirli sul proprio conto : conservare fatture e ricevute e chiedere prima alla banca e a un professionista come procedere;

: conservare fatture e ricevute e chiedere prima alla banca e a un professionista come procedere; se si teme che il defunto avesse debiti, informarsi prima di compiere qualsiasi atto sui suoi beni: prima dell'accettazione la legge consente al chiamato atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e le azioni a tutela dei beni (art. 460 c.c.), non di disporne per sé;

sui suoi beni: prima dell'accettazione la legge consente al chiamato atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e le azioni a tutela dei beni (art. 460 c.c.), non di disporne per sé; valutare per tempo il beneficio d'inventario : si dichiara davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale (art. 484 c.c.) e, se si è già nel possesso dei beni ereditari, l'inventario va fatto entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia dell'eredità, con possibile proroga, e una volta completato restano quaranta giorni per dichiarare l'accettazione con beneficio (art. 485 c.c.);

: si dichiara davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale (art. 484 c.c.) e, se si è già nel possesso dei beni ereditari, l'inventario va fatto entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia dell'eredità, con possibile proroga, e una volta completato restano quaranta giorni per dichiarare l'accettazione con beneficio (art. 485 c.c.); se si decide di rinunciare, farlo con dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere (art. 519 c.c.), senza aver prima compiuto atti che valgano come accettazione o come sottrazione dei beni.

Cosa insegna questa sentenza

Un gesto fatto magari pensando di "mettere al sicuro" i soldi può trasformarsi in una trappola. La Cassazione guarda ai fatti: chi prende il denaro dell'eredità e lo tiene per sé non può poi contare sulla via più prudente. E chiamare il conto "eredità beneficiata" non basta a rimediare: quella dicitura non vincolava i soldi a favore delle sorelle, tanto che a muoverli era sempre lui.

La regola pratica è semplice: davanti al conto di una persona appena scomparsa, meglio fermarsi. Prima si capisce se l'eredità conviene, poi si decide. E se ci sono dubbi sui debiti del defunto, è il momento di chiedere un parere, non dopo.