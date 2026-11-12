La responsabilità professionale dell'avvocato

L’oggetto dell’indagine: non basta dimostrare l’errore

La responsabilità civile dell’avvocato non si risolve nell’accertamento di una violazione delle regole di diligenza. La domanda risarcitoria presuppone un fatto ulteriore, logicamente e giuridicamente distinto: che la condotta contestata abbia cagionato un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale giuridicamente rilevante. Il cliente che agisce contro il proprio difensore deve dunque articolare un percorso dimostrativo che colleghi una specifica omissione a un risultato sfavorevole e che illustri, con elementi concreti, perché il corretto adempimento avrebbe verosimilmente impedito quel risultato.

La tesi qui sostenuta non pretende di trasformare la responsabilità professionale in una responsabilità subordinata alla certezza matematica della vittoria: una simile premessa sarebbe incompatibile con lo standard probatorio civile. Essa rivendica, piuttosto, il carattere rigoroso e autonomo della prova causale. Il criterio del «più probabile che non» non equivale alla mera plausibilità della versione attorea; richiede che l’ipotesi secondo cui la condotta diligente avrebbe prodotto un esito migliore prevalga, in concreto, sulle ipotesi alternative.

Questa distinzione ha una funzione di garanzia sistematica. Il giudizio civile è un’attività istituzionalmente incerta: la soluzione della controversia dipende da norme, interpretazioni, prova dei fatti, preclusioni, valutazioni del giudice e condotte delle parti. Attribuire automaticamente al difensore il risultato negativo significherebbe convertire il mandato professionale in una garanzia di successo che l’ordinamento non prevede.

Inadempimento, evento lesivo e conseguenze risarcibili

Gli artt. 1176, secondo comma, 1218, 1223 e 2230 c.c. concorrono a delineare la disciplina del rapporto. La diligenza qualificata identifica il parametro della prestazione; l’art. 1218 c.c. governa le conseguenze dell’inadempimento; l’art. 1223 c.c. circoscrive il risarcimento alle perdite e ai mancati guadagni che ne siano conseguenza immediata e diretta nel senso elaborato dalla giurisprudenza causale. Non è lecito sovrapporre questi piani.

Occorre distinguere almeno quattro quesiti. Quale attività era dovuta? In che cosa consiste la violazione? Quale utilità il cliente assume perduta? Per quale ragione la condotta dovuta avrebbe prodotto, con probabilità prevalente, quell’utilità? Soltanto il quarto quesito intercetta il cuore del problema eziologico. Una prova convincente dell’omissione non può sostituire la dimostrazione della sua decisività.

La tradizionale nozione di obbligazione di mezzi conserva utilità descrittiva, purché non venga impiegata per sottrarre il professionista a obblighi puntuali, come il rispetto dei termini. Anche quando il termine sia stato pacificamente violato, tuttavia, la prova del danno risarcibile non è assorbita dalla prova dell’errore: la condotta alternativa deve essere valutata rispetto al concreto esito che avrebbe potuto produrre.

L’onere della prova del cliente e la sua corretta delimitazione

Nel giudizio contrattuale l’onere probatorio non può essere ricostruito con una formula indifferenziata. Il cliente allega il titolo e l’inadempimento nei termini consentiti dalla disciplina generale; il professionista è chiamato a dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile. Ma la prova dell’esistenza del danno e del rapporto causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato resta un tema autonomo, che non può ritenersi assolto

per il solo fatto che il difensore non abbia eseguito una prestazione.

La distinzione risulta particolarmente evidente quando la prestazione omessa consiste in un atto processuale. L’attore non può limitarsi a provare che il gravame non fu proposto: deve individuare i motivi che avrebbe potuto articolare, la loro ammissibilità, le questioni effettivamente devolvibili e il ragionevole esito della decisione. Altrimenti il giudice della responsabilità dovrebbe assumere, senza prova, che il giudizio non celebrato sarebbe stato

favorevole.

Il cliente può avvalersi di presunzioni, purché il ragionamento inferenziale sia fondato su fatti noti sufficientemente specifici. Non si esige un’impossibile riproduzione del processo mancato; si esige una ricostruzione documentata, controllabile e resistente alle obiezioni sulle alternative causali. È proprio la possibilità di impiegare il ragionamento presuntivo a rendere ragionevole, e non eccessivamente gravoso, l’onere probatorio.

La prova richiesta non è una prova di mera possibilità, bensì una dimostrazione comparativa: la prospettazione attorea deve rendere più persuasiva la sequenza causale favorevole rispetto alla sequenza alternativa nella quale la controversia avrebbe comunque avuto il medesimo esito. Il principio di vicinanza della prova non autorizza a trasferire sul professionista l'onere di dimostrare che la causa originaria sarebbe stata perduta; è l'attore che domanda il risarcimento a dover dare consistenza all'evento di danno e al collegamento eziologico. La disciplina dell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento non assorbe, infatti, la dimostrazione del danno-conseguenza. Il rigore consiste nella specificità delle allegazioni e nella qualità del riscontro, non nell'imposizione di una certezza matematica incompatibile con il processo civile.

In particolare, chi lamenta la mancata proposizione di un appello dovrebbe produrre la sentenza sfavorevole, identificare i capi concretamente impugnabili, formulare le censure che sarebbero state devolute al giudice superiore e confrontarle con gli atti e le prove già acquisiti. La deduzione secondo cui «un diverso giudice avrebbe potuto decidere diversamente» descrive soltanto una possibilità logica, non la probabilità prevalente richiesta per imputare il danno al difensore.

Il giudizio controfattuale come verifica della causalità

Il giudizio controfattuale consiste nel sostituire mentalmente alla condotta tenuta quella doverosa, mantenendo costanti le altre circostanze rilevanti. La domanda non è se il cliente avrebbe potuto vincere, ma se, nel quadro fattuale e giuridico concretamente disponibile, il corretto comportamento avrebbe reso più probabile un esito utile rispetto all’esito verificatosi. Il procedimento deve essere analitico. Prima si individua la regola professionale violata; poi si costruisce l’atto che avrebbe dovuto essere depositato, l’eccezione che avrebbe dovuto essere proposta o la prova che avrebbe dovuto essere richiesta. Infine si valuta come tali attività si sarebbero inserite nel processo originario, senza ignorarne le preclusioni, le risultanze e i possibili sviluppi avversi.

Il criterio della preponderanza dell’evidenza non autorizza scorciatoie retoriche. La mera affermazione che un documento fosse «decisivo», senza spiegarne il contenuto e l’efficacia rispetto alla ratio decidendi, non prova nulla. Né è sufficiente dichiarare che l’appello avrebbe consentito un nuovo esame: l’accesso a un giudice diverso è un fatto processuale, mentre il risultato favorevole è una conclusione da dimostrare.

Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2026, n. 15078: il precedente centrale

L’ordinanza n. 15078 del 2026 offre un punto di appoggio particolarmente persuasivo. La controversia riguardava la mancata tempestiva comunicazione di una sentenza sfavorevole, che aveva impedito ai clienti di proporre appello. Il giudice di primo grado della causa di responsabilità aveva riconosciuto l’inadempimento dell’avvocato, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale; la decisione era stata confermata in appello.

La Cassazione ribadisce che, per accertare un danno risarcibile derivante dall’impossibilità di impugnare, occorre svolgere una valutazione prognostica sull’esito del gravame precluso.

Tale valutazione deve considerare la prevedibile strategia difensiva, le eccezioni già svolte e la possibilità di ottenere una decisione favorevole anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali pertinenti.

Il passaggio metodologicamente decisivo è il seguente: il cliente non può fermarsi all’astratta possibilità dell’appello, ma deve dimostrare l’erroneità della sentenza da

impugnare e indicare gli argomenti di fatto e di diritto che avrebbero sostenuto la riforma.

L’omissione processuale, pur accertata, non è dunque equiparata a un danno automaticamente risarcibile. La pronuncia richiama, fra le altre, Cass. nn. 2109/2024,

31187/2019, 4742/2019, 10320/2018, 25807/2017, 17016/2015, 12354/2009 e 20828/2009.

La ratio della decisione può essere formulata in termini rigorosi: il giudizio di responsabilità non è il luogo in cui si presume l’ingiustizia della sentenza originaria; è il luogo in cui tale ingiustizia, nei limiti necessari al giudizio causale, deve essere allegata e dimostrata. Se l’attore non indica perché il gravame sarebbe stato fondato, manca il termine di paragone indispensabile per verificare l’incidenza dell’inadempimento.

Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2025, n. 30392

L’ordinanza n. 30392 del 2025 ribadisce che l’accertamento del rapporto causale tra inadempimento professionale e danno richiede una valutazione prognostica dell’utilità dell’iniziativa omessa o intrapresa. L’avvocato non può garantire l’esito favorevole della lite e la sua attività deve essere valutata senza ricorrere alla distorsione retrospettiva prodotta dalla conoscenza della soccombenza.

La pronuncia richiama Cass. n. 25112/2017, Cass. n. 2109/2024 e Cass. n. 24007/2024, riaffermando l’applicazione della regola civilistica del «più probabile che non». Quando il comportamento omesso avrebbe dovuto procurare un risultato favorevole, il vantaggio non realizzato deve essere ricostruito prognosticamente: non essendosi verificato, esso non può essere accertato mediante osservazione empirica.

Il pregio sistematico della decisione è la distinzione tra l’errore nella valutazione della diligenza e l’errore nella ricostruzione del nesso. L’inadempimento non dimostra da sé che la condotta abbia privato il cliente di un’utilità. Anche un’attività professionale discutibile può risultare causalmente irrilevante se il risultato non sarebbe mutato. La valutazione controfattuale, in quanto giudizio di merito, non può essere normalmente riesaminata dalla Cassazione. Rimane tuttavia censurabile se poggia su un presupposto giuridico manifestamente errato. La precisazione impedisce che la discrezionalità prognostica si trasformi in arbitrio e, al contempo, preserva la competenza del giudice del merito nella valutazione delle probabilità processuali.

Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2025, n. 32000: il giudizio prognostico negativo

La pronuncia n. 32000 del 2025, riportata anche nella rassegna ufficiale della Corte di cassazione, è particolarmente significativa perché descrive una fattispecie nella quale il giudizio controfattuale conduce all’esclusione della causalità. L’omissione professionale aveva riguardato la mancata presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione di ricorsi amministrativi promossi contro un ordine di demolizione.

La domanda risarcitoria assumeva che la perdita del giudizio amministrativo avesse determinato il danno rappresentato dalla demolizione del fabbricato. Il giudice di merito aveva tuttavia escluso che i ricorsi avrebbero avuto un esito utile, in ragione di un divieto assoluto di edificazione previsto dalla disciplina regionale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro quella valutazione.

Il precedente mostra con particolare chiarezza che la violazione di un dovere processuale può coesistere con l’assenza di responsabilità risarcitoria per il danno dedotto. La perenzione dei ricorsi costituisce un fatto oggettivo; non è però sufficiente a provare che, in assenza della perenzione, l’ordine di demolizione sarebbe stato annullato. Se la disciplina sostanziale rendeva comunque infondato il ricorso, l’omissione non ha causato il danno nel senso giuridicamente rilevante.

Questa impostazione evita un indebito trasferimento del rischio sostanziale della lite sul professionista. Il cliente non può ricevere, sotto forma di risarcimento, il valore di una posizione che non avrebbe potuto tutelare con successo neppure attraverso una difesa diligente.

Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2026, n. 5448

L’ordinanza n. 5448 del 2026, segnalata nella giurisprudenza specialistica, conferma la centralità del giudizio controfattuale nella responsabilità professionale dell’avvocato. Il controllo sulla causalità richiede di verificare, con il parametro della probabilità prevalente, se l’attività omessa avrebbe consentito un risultato favorevole.

La pronuncia è utile soprattutto per il profilo metodologico: l’analisi non può arrestarsi all’omissione, ma deve ricostruire il vantaggio concretamente conseguibile. La natura prognostica dell’accertamento non lo rende arbitrario; richiede una motivazione che espliciti le circostanze dalle quali si trae l’inferenza.

Il tema della perdita di chance impone una cautela ulteriore. L’eventuale possibilità perduta non può essere postulata come bene automaticamente esistente ogni volta che sia stato impedito un atto processuale. Devono essere specificati la consistenza dell’occasione favorevole e il collegamento tra l’omissione e la sua perdita.

Tribunale di Roma, 28 maggio 2026, n. 8491

La sentenza n. 8491 del 2026 del Tribunale di Roma, nella ricostruzione pubblicamente disponibile, applica la regola della valutazione prognostica positiva quale condizione per affermare la responsabilità del difensore. Il giudice ha ritenuto insufficiente la dimostrazione di una possibile negligenza in assenza di elementi idonei a dimostrare il danno e il nesso causale.

La pronuncia si segnala anche per l’applicazione dell’art. 1226 c.c. La liquidazione equitativa presuppone che l’esistenza del pregiudizio sia provata; non consente al giudice di colmare l’assenza di prova dell’an debeatur. L’equità opera sulla quantificazione, non sull’accertamento del fatto costitutivo della pretesa.

È una distinzione essenziale nella prassi: la domanda formulata «in via equitativa» non può essere utilizzata per aggirare la difficoltà di dimostrare che la lite originaria avrebbe avuto un diverso esito. Prima di liquidare un danno occorre stabilire se quel danno, nella sua dimensione causalmente imputabile, esista.

Nota metodologica: per questa pronuncia è stata consultata una scheda pubblica che contiene una sintesi automatizzata; il testo integrale del provvedimento non è liberamente accessibile dalla stessa pagina. La citazione è pertanto riportata con tale limite di verifica e va confrontata con il provvedimento integrale prima dell’impiego editoriale definitivo.

Tribunale di Roma, 27 maggio 2025, n. 7902

La sentenza n. 7902 del 2025 del Tribunale di Roma, secondo la scheda pubblica consultabile, affronta diverse censure mosse all’attività difensiva svolta in una controversia relativa a rapporti contrattuali. Il giudice ha distinto le scelte processuali contestate dall’eventuale pregiudizio che esse avrebbero concretamente prodotto.

Il principio valorizzato è quello secondo cui, per le attività omesse potenzialmente idonee a procurare un vantaggio, il giudizio causale deve essere condotto secondo la regola del «più probabile che non», sia in relazione all’evento lesivo sia rispetto alle conseguenze risarcibili. L’ipotetica maggiore utilità di una domanda alternativa deve essere dimostrata e non semplicemente asserita.

La pronuncia è utile anche per ricordare che la discrezionalità tecnico-strategica non può essere valutata esclusivamente alla luce dell’esito finale. La scelta di non formulare una domanda, di non opporre un’eccezione o di non articolare un motivo deve essere confrontata con il concreto quadro giuridico e probatorio disponibile al momento della decisione professionale. Anche per questa sentenza la fonte pubblica accessibile contiene una sintesi automatizzata e non rende liberamente visibile il testo integrale. È quindi opportuno non attribuire al giudice formule letterali non verificate, limitando il richiamo al principio descritto nella scheda e subordinando la citazione editoriale definitiva al controllo del provvedimento.

Corte d’appello di Roma, 19 febbraio 2026, n. 1418

La sentenza n. 1418 del 2026 della Corte d’appello di Roma, secondo la documentazione pubblicamente consultabile, concerne una contestazione relativa alla tempestività dell’impugnazione di un licenziamento e alla condotta del professionista incaricato. La decisione valorizza tanto la prova del momento di conferimento dell’incarico quanto quella dell’effettiva incidenza causale dell’attività asseritamente omessa.

La ricostruzione disponibile riferisce che il cliente non aveva dimostrato, neppure in termini probabilistici, che la tempestiva impugnazione del licenziamento avrebbe condotto a una decisione favorevole. L’esempio chiarisce perché la prova del mandato e quella della probabilità di successo restino questioni diverse: la prima attiene all’esistenza e al contenuto degli obblighi professionali, la seconda alla relazione tra violazione e danno.

Il ragionamento può essere generalizzato. Anche quando sia pacifico che un’azione non sia stata tempestivamente introdotta, l’attore deve illustrare quali presupposti sostanziali ne avrebbero giustificato l’accoglimento e quali prove li avrebbero sorretti. In mancanza, il danno resta ipotetico.

La fonte consultata è una scheda pubblica di banca dati con sintesi e massime automatizzate; la motivazione integrale richiede un riscontro ulteriore. La pronuncia viene quindi utilizzata come indicazione di un orientamento di merito, non come fonte di citazioni testuali.

Omessa impugnazione: il cliente deve dimostrare la fondatezza del gravame

L’omessa impugnazione rappresenta il paradigma più chiaro della distinzione tra inadempimento e causalità. Il mancato deposito dell’appello può essere agevolmente accertato; molto più complessa è la verifica dell’esito che il giudizio non celebrato avrebbe avuto. La giurisprudenza richiede perciò che il cliente non si limiti a invocare la possibilità di una riforma, ma identifichi gli errori della sentenza e le specifiche ragioni che avrebbero giustificato l’accoglimento dei motivi.

Un’analisi attendibile deve esaminare la sentenza originaria, le domande e le eccezioni ritualmente introdotte, le risultanze istruttorie, le preclusioni e il perimetro dell’effetto devolutivo. Non basta formulare un motivo astrattamente persuasivo: occorre che esso fosse processualmente proponibile e concretamente idoneo a incidere sul dispositivo.

La necessità di un giudizio controfattuale vale anche per l’omesso ricorso per cassazione. In quel caso, la verifica non può prescindere dalla natura del sindacato di legittimità, dai motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c., dai requisiti di specificità e dalla distinzione tra errori di diritto e valutazioni di merito. La possibilità di riproporre una lettura alternativa dei fatti non basta a rendere probabile l’accoglimento del ricorso.

In definitiva, il processo risarcitorio non attribuisce al cliente un premio per la perdita di un grado di giudizio. Il risarcimento presuppone la dimostrazione che quel grado di giudizio avrebbe offerto una concreta utilità, o, quando ne ricorrano i rigorosi presupposti, una chance seria e apprezzabile.

Omissioni istruttorie, documenti e strategie difensive

Il medesimo metodo deve essere applicato all’omessa deduzione di un fatto, alla mancata richiesta di prova testimoniale, alla produzione tardiva di un documento e alla rinuncia a un’eccezione. In tutti questi casi il giudice deve ricostruire non soltanto ciò che il difensore avrebbe dovuto fare, ma anche il possibile effetto dell’attività sull’istruzione e sulla decisione. Per una prova testimoniale omessa, l’attore deve individuare il fatto da dimostrare, la sua rilevanza, la presumibile capacità del teste di riferirlo e il collegamento con la ratio decidendi. Per un documento non prodotto, occorre accertarne l’autenticità, l’ammissibilità, il contenuto e la reale efficacia dimostrativa. Per un’eccezione non proposta, bisogna dimostrarne la proponibilità e la fondatezza.

Non è sufficiente invocare una generica «migliore difesa». L’indeterminatezza della condotta alternativa impedisce la stessa formulazione del controfattuale. Il giudice non può ricostruire d’ufficio un intero processo ipotetico per individuare quali iniziative il professionista avrebbe potuto assumere e quali effetti esse avrebbero potuto produrre.

Il metodo è particolarmente importante nelle controversie caratterizzate da una pluralità di autonome rationes decidendi. Se una sentenza poggia su due motivi ciascuno sufficiente a sorreggerla, l’omessa censura di uno soltanto non dimostra la probabilità di riforma. La domanda risarcitoria deve confrontarsi con tutti gli ostacoli decisivi che avrebbero comunque impedito il risultato utile.

La perdita di chance: autonomia dell’interesse e rigore della prova

La categoria della perdita di chance non consente di aggirare il giudizio causale. Una possibilità favorevole, per assumere rilievo risarcitorio, deve essere seria, concreta e apprezzabile; non basta una speranza soggettiva o la mera astratta apertura di un procedimento. La sua perdita deve inoltre essere riconducibile alla condotta contestata.

Occorre evitare due errori speculari. Da un lato, non si può imporre in ogni caso la prova che il risultato finale sarebbe stato raggiunto con certezza, perché ciò cancellerebbe la distinzione tra danno da mancato risultato e danno da perdita di una possibilità giuridicamente tutelata. Dall’altro, non si può presumere che qualsiasi atto processuale omesso abbia privato il cliente di una chance economicamente valutabile. La domanda deve pertanto identificare il bene giuridico perduto, il grado di consistenza della possibilità e gli elementi oggettivi che ne sorreggono la valutazione. L’allegazione di una chance non sostituisce la prova: modifica, quando ammissibile, l’oggetto della prova. L’attenzione al rapporto causale resta invariata.

La distinzione assume rilievo anche in sede di quantificazione. Il valore della chance non coincide automaticamente con il valore integrale della pretesa originaria; occorre valutare la consistenza dell’opportunità effettivamente perduta. Diversamente si risarcirebbe come certo un vantaggio che, per definizione, era aleatorio.

Il danno non è in re ipsa: i limiti dell’art. 1226 c.c.

La prova del danno è un presupposto dell’obbligazione risarcitoria e non una fase meramente contabile. Anche in presenza di un errore processuale accertato, occorre

identificare la perdita economica o l’altra conseguenza giuridicamente rilevante che ne sia derivata. La soccombenza, di per sé, non dimostra che la perdita sia imputabile al professionista.

L’art. 1226 c.c. permette la liquidazione equitativa quando il danno sia certo nell’esistenza e non possa essere provato nel preciso ammontare, oppure tale prova sia particolarmente difficile. Non consente invece di creare un danno non dimostrato. Questa distinzione, valorizzata anche nella ricostruzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8491/2026, impedisce di trasformare l’equità in una presunzione generale di responsabilità.

Il giudice deve inoltre evitare duplicazioni risarcitorie. La perdita della pretesa originaria, le spese del processo e gli ulteriori esborsi possono essere valutati soltanto nella misura in cui siano autonomamente dimostrati e causalmente collegati alla condotta professionale. Non ogni costo sostenuto nel giudizio perduto rappresenta, senza ulteriore analisi, un danno risarcibile a carico del difensore. La valutazione economica segue, non precede, l’accertamento causale. Quantificare il valore di una causa perduta senza prima dimostrare che essa sarebbe stata probabilmente vinta significherebbe attribuire un valore risarcitorio a un’utilità ipotetica.

Il sindacato della Cassazione e la funzione del giudice del merito

Il giudizio sulla probabile sorte dell’iniziativa processuale omessa è un giudizio di fatto e di diritto strettamente intrecciati. La Cassazione, secondo l’orientamento ribadito nel 2025 e nel 2026, non è normalmente chiamata a ripetere la prognosi compiuta dal giudice di merito. Il controllo di legittimità resta possibile quando il ragionamento si fondi su un presupposto giuridico manifestamente erroneo.

Il principio assume un valore pratico importante. Chi agisce per responsabilità deve costruire fin dal primo grado una domanda specifica e documentata. Non può confidare di recuperare in sede di legittimità una lacuna originaria nella dimostrazione dell’esito favorevole. Simmetricamente, il professionista convenuto può contestare il controfattuale evidenziando gli ostacoli processuali o sostanziali che avrebbero reso comunque infondata l’azione.

La motivazione del giudice dovrebbe esplicitare quali fatti rendano prevalente l’ipotesi causale e quali fattori alternativi siano stati esclusi. Una conclusione meramente assertiva sulla «probabilità di vittoria» non è metodologicamente sufficiente. Il criterio del «più probabile che non» non è una formula rituale, ma un metodo di valutazione della prova.

Sintesi sistematica e conclusioni

Le pronunce più recenti qui esaminate consentono di formulare una proposizione giuridica precisa: l’accertamento dell’inadempimento del difensore non dispensa il cliente dalla prova del danno e della relazione eziologica. Quando il pregiudizio dedotto consiste nel mancato conseguimento di un risultato processuale favorevole, la prova richiede una ricostruzione controfattuale idonea a dimostrare che l’attività professionale corretta avrebbe verosimilmente condotto a un esito migliore.

Cass. n. 15078/2026 rappresenta l’espressione più nitida di questa regola nell’omessa impugnazione; Cass. n. 30392/2025 ne chiarisce il fondamento prognostico; Cass. n. 32000/2025 mostra come l’inadempimento possa essere causalmente irrilevante quando l’iniziativa perduta era destinata all’insuccesso. Le pronunce romane reperite, pur con le cautele imposte dalla disponibilità delle fonti, confermano la centralità dell’onere probatorio e la distinzione tra an e quantum del danno.

Non è giuridicamente corretto richiedere la certezza assoluta che la causa sarebbe stata vinta; è invece corretto esigere una dimostrazione concreta e rigorosa, secondo la probabilità prevalente, che il risultato favorevole sarebbe stato conseguito in assenza dell’errore. Questo è il limite che separa la responsabilità per danno causalmente prodotto dalla responsabilità impropria per il semplice insuccesso della lite.

In conclusione, il cliente non ha diritto al risarcimento perché il proprio avvocato ha sbagliato; ha diritto al risarcimento quando dimostra che da quell’errore è derivato un danno giuridicamente apprezzabile. L’errore può essere certo e il danno non provato; l’inadempimento può essere grave e la causalità mancante. La funzione selettiva del giudizio controfattuale impedisce che l’incertezza fisiologica del processo venga integralmente trasferita sul difensore.

Fonti giurisprudenziali e riferimenti dottrinali

Giurisprudenza di legittimità esaminata: Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2026, n. 15078;

Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2026, n. 5448; Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2025, n. 32000;

Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2025, n. 30392. Precedenti richiamati nelle decisioni: Cass.

nn. 28903/2024, 24007/2024, 2109/2024, 31187/2019, 4742/2019, 10320/2018,

25807/2017, 25112/2017, 17016/2015, 12354/2009 e 20828/2009. I richiami ai precedenti

secondari sono ricavati dalle decisioni esaminate e non equivalgono a verifica autonoma di

ogni testo integrale.

Giurisprudenza romana individuata: Trib. Roma, 28 maggio 2026, n. 8491; Trib. Roma, 27

maggio 2025, n. 7902; Corte app. Roma, 19 febbraio 2026, n. 1418. Per queste decisioni le

schede pubbliche consultate segnalano espressamente l’uso di massime e sintesi generate

automaticamente; la citazione analitica richiede confronto con i testi integrali.

Fonti di consultazione: testo di Cass. n. 15078/2026 in MisterLex; testo di Cass. n.

30392/2025 in MisterLex; massimario di Cass. n. 32000/2025 in Avvocato.it e Rassegna

mensile dicembre 2025 dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione; scheda Cass.

n. 5448/2026 in IlCaso.it; schede delle tre pronunce romane in DirittoPratico. Riferimenti

identificativi e URL sono riportati nella pagina finale.

Inquadramento dottrinale generale: C.M. Bianca, Diritto civile, vol. V, La responsabilità; P.

Trimarchi, Causalità e danno; M. Franzoni, Dei fatti illeciti, nel Commentario

Scialoja-Branca; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile. Tali opere sono

richiamate quali riferimenti sistematici generali, senza attribuire agli autori proposizioni

testuali non verificate su edizione e pagina.

Riferimenti di consultazione per il controllo editoriale

https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2026/15078/

https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2025/30392/

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rassegna_mensile_DICEMBRE_2025 __Settore_civile.pdf

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/34631/Tutte

https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/roma/2026/8491.html

https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/roma/2025/7902.html

https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/roma/2026/1418.html