Il provvedimento fa dunque "riattivare" la figura del commissario straordinario nominato, a norma dell'art. 11, comma 4, della Legge Regionale n. 35/1997, ritenendo che, a seguito delle dimissioni di metà dei consiglieri assegnati, l'Organo consiliare, non fosse più in grado di esprimersi con maggioranza assoluta dei propri membri.

La decadenza del Consiglio Comunale era stata dichiarata a seguito delle intervenute dimissioni di metà dei consiglieri assegnati (sei su dodici), circostanza che avrebbe posto l'Organo consiliare, stante altresì l'esaurimento delle liste elettorali e la consequenziale impossibilità di procedere con l'istituto della surroga, nell'impossibilità di esprimersi con maggioranza assoluta dei propri membri (n. sette su dodici).

Invece, secondo il T.A.R., stante l'interpretazione dell'art. 4 della L.R. n. 6/1998, nel computo delle rassegnate dimissioni non sarebbero dovute essere conteggiate quelle dei consiglieri che avevano deciso di accettare la carica di assessore.

Decadenza consiglio comunale: l'orientamento giurisprudenziale

Il provvedimento del T.A.R. aveva preso atto dell'orientamento interpretativo formatosi nella Regione in materia di decadenza del consiglio comunale per dimissioni dei componenti, alla luce della disciplina dettata dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL. (legge reg. Sic. 15 marzo 1963, n. 16), e dall'art. 11 della legge reg. Sic. n. 35/1997.

Ad esempio, secondo il T.A.R. Palermo (sent. n. 2670/2012) "il consiglio comunale decade ogniqualvolta viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti e non si può procedere alla loro sostituzione" poichè, "in tali casi, che possono derivare da dimissioni o da altri eventi, l'organo non è più in grado di funzionare, in quanto viene meno il quorum strutturale, ovverosia il numero minimo di consiglieri necessario affinché la seduta sia ritenuta valida".

Ancora, per il T.A.R. Catania (n. 577/2012), "la situazione nella quale il consiglio non è più numericamente in grado di esprimere la maggioranza assoluta è condizione sufficiente per lo scioglimento dell'organo; ne discende che la decadenza del consiglio consegue quando permane in carica soltanto metà di consiglieri".

Tuttavia, la sentenza appellata ha ritenuto tale orientamento non pacifico, in particolare in virtù della giurisprudenza d'appello (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 2 marzo 2006, n. 75) che aveva evidenziato come "la mancanza di sei consiglieri su ... assegnati all'Ente farebbe venir meno la maggioranza semplice dell'organo (50%), ma non realizzerebbe l'ipotesi di mancanza di maggioranza assoluta del numero dei componenti (51%), richiesta dal comma 2 dell'art. 11 della richiamata l.r. n. 35/1997 per decretare la cessazione del Consiglio comunale". Tale pronuncia, secondo il T.A.R., sembra ritenere insufficiente, ai fini della cessazione dell'organo consiliare, il venir meno della metà dei consiglieri comunali.

Regolamento del consiglio comunale

Ancora, osserva il giudice amministrativo, l'art. 6 della legge reg. Sic. 30/2020, nel novellare l'art. 1 della legge reg. Sic. 48/1991, ha stabilito che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte e che il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.