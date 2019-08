Mobilità docenti e personale Ata dal giudice ordinario

Per il Tar Lazio, nel contenzioso, quando si agisce a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario

Il principio è confermato dalla sentenza del Tar Lazio Sez. Terza bis, n. 9889/19 pubblicata il 24.07.2019.

Vediamo i passaggi essenziali della pronuncia, al fine di comprendere il perché del criterio.

Il lavoro pubblico privatizzato

In materia di lavoro pubblico privatizzato, quale è quello dei docenti di scuola secondaria, il titolare del diritto soggettivo che risenta degli effetti di un atto amministrativo non può scegliere, per la tutela del diritto, il giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure il g.o. per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, visto che, in tutti quei casi ove si agisca per la protezione di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita solo l'instaurazione del giudizio ordinario.

Il lavoro dei docenti di scuola secondaria

Questo rapporto rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario; non è importante, prosegue il Tar Lazio, la distinzione tra atti autoritativi-discrezionali e atti paritetici ai fini del riparto giurisdizionale.

Solo le procedure concorsuali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La procedura di mobilità

riserva di disciplina alla contrattazione collettiva nei limiti previsti dall'ordinamento. La Sezione, con sentenza n. 9476/19 ha affermato che tale procedura è niente altro che una procedura di mobilità interna a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione dellanei limiti previsti dall'ordinamento.

Il richiamo è, dunque, ai principi generali in materia, ossia: al dominio del diritto pubblico sono assegnati solo i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggior rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, oltre alle procedure concorsuali.

In pratica

La conclusione è che la natura del procedimento di mobilità in questione è privata che, come tale, non permette di configurare in astratto interessi legittimi in gioco.

Per inciso: la stessa cosa dicasi per il personale Afam (mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale).





Per la causa avente ad oggetto la, la giurisdizione è del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.