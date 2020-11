Il Governo è al lavoro per scongiurare il lockdown totale, più probabile una chiusura "leggera", ma serve la collaborazione di Sindaci e Governatori

Coronavirus: nuovi colori per alcune regioni

Parchi e strade chiuse se non si indossano le mascherine

Rischio lockdown?

L'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 (sotto allegata), contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in vigore da mercoledì 11, per contrastare la diffusione del virus Covid-19, dispone che:

le misure contemplate dall'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020 per le zone considerate a rischio alto di livello tre e identificate come aree arancioni vengano applicate anche alla Regione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria;

vengano applicate anche alla Regione e che le misure di contenimento dettate per le aree rosse a rischio alto di livello 4 vengano estese anche alla provincia autonoma di Bolzano.

Una comunicazione del 9 novembre del Ministero della Salute (sotto allegata) e inviata ai Prefetti del territorio, ai Commissari del governo per le province, al Presidente della Giunta della Valle d'Aosta e al Dipartimento per la Sicurezza, contiene l'invito alla convocazione in via d'urgenza dei competenti Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza per concordare l'interdizione di strade e piazze interessate dal fenomeno, riscontrato nel corso dell'ultimo fine-settimana, dell'inosservanza dell'obbligo di indossare le mascherine, con l'impegno di far conoscere l'esito di tali riunioni al Ministero scrivente e al Dipartimento per la Sicurezza.

Il Ministro ricorda inoltre ai Sindaci che, nei luoghi a rischio assembramento in cui non è possibile rispettare il distanziamento di almeno un metro, è possibile disporre la chiusura temporanea.

In questi ultimi giorni i medici invocano il lockdown totale per evitare il disastro sanitario. Il Governo Conte però sta facendo di tutto per evitare una chiusura totale del Pese, perché sarebbe un vero disastro in termini economici.

L'esecutivo ha una strategia che non contempla al momento la chiusura totale, il monitoraggio attento e costante della curva epidemiologica però, se dovesse peggiorare ulteriormente, potrebbe portare a un lockdown "leggero" entro la fine di questa settimana. Questa volta però senza un Dpcm, ma con le ordinanze del Ministero della Salute, dei Sindaci e dei Governatori per arrestare la mobilità.

Un lockdown di questo tipo prevede la chiusura di bar e ristoranti, la limitazione all'apertura delle attività commerciali e la prosecuzione delle attività di imprese, liberi professionisti e fabbriche. Le uniche attività a restare aperte sarebbero farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabaccai.

La fine di novembre è il termine ultimo per mettere in sicurezza tutto il Paese, ma questa volta l'impegno delle amministrazioni locali deve essere maggiore, con chiusura totale dei Comuni in cui si sono verificati focolai. Con un indice Rt sopra l'1,5 infatti basta poco per ritrovare una Regione in zona rossa.

Per quanto riguarda infine la scuola la Ministra Azzolina dice no alla didattica a distanza, ignorando le richieste dei Governatori e di alcuni ministro che stanno chiedendo la chiusura anche delle primarie.