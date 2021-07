L'Ami e i Coa di Napoli e Nola organizzano sulla piattaforma Zoom di Studio Cataldi formazione un'occasione di confronto sul curatore speciale del minore con eccellenti relatori

L'evento, accreditato con tre crediti formativi (delibera COA Napoli del 23.6.2021) e gratuito, è in programma per il 5 luglio 2021, orario di avvio 15:30; il webinar è stato organizzato dall'Ami di Napoli e dall'Ami Distretto di Napoli-sez. territoriale di Nola, in collaborazione con Studio Cataldi formazione, il Coa di Napoli e il Coa di Nola; vi si affronta il delicato tema inerente il ruolo e le funzioni del curatore speciale del minore, quale strumento a disposizione del giudice per fronteggiare le relazioni familiari compromesse.

L'incontro mira a promuovere il confronto tra due importanti realtà giudiziarie, quella di Napoli e quella di Nola, che, grazie all'intervento di diverse competenze professionali, dialogheranno, con spirito critico, sulle luci e sulle ombre di questa figura "terza" a tutela della prole minorenne nell'ambito dei conflitti genitoriali.

All'interno di questa pagina rinvenite, oltre alla locandina (sotto allegata), il link per effettuare l' iscrizione al webinar gratuito, durante il quale verrà chiesto ai partecipanti di indicare il codice fiscale per evitare sul nascere il rischio di omonimie nel rilascio dell'attestato di partecipazione, come espressamente richiesto dai COA organizzatori.









IL MINORE E IL SUO CURATORE NEI CONFLITTI GENITORIALI - 5 LUGLIO 2021 h.15:30

Parteciperanno all'evento:

SALUTI

Avv. GIAN ETTORE GASSANI - PRESIDENTE NAZIONALE AMI

Avv. PAOLO MARIA STORANI, STUDIO CATALDI

Avv. ANTONIO TAFURI, PRESIDENTE COA NAPOLI

Avv. CIRO SESTO - PRESIDENTE COA NOLA

Avv. VALENTINA de GIOVANNI PRESIDENTE AMI NAPOLI

Avv. CARMELA CASSESE

REFERENTE AMI NAPOLI-SEZ TERRITORIALE DI NOLA





INTRODUCE

Avv. FRANCESCA ROMANO

AMI DISTRETTO DI NAPOLI





INTERVENGONO

AVV. GIANNI BALDINI

PRESIDENTE AMI TOSCANA





DOTT. SSA VALERIA ROSETTI

MAGISTRATO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI





DOTT. SSA VINCENZA BARBALUCCA

DOTT. SSA LAURA ALFANO

MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DI NOLA

AVV. MARIA GIUSEPPINA CHEF - COMPONENTE COMMISSIONE FAMIGLIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI



AVV. LUCIA SIBILLA

FORO DI NOLA





CONCLUDE

AVV. MARIA MASI

COMPONENTE DEL CNF, GIÀ PRESIDENTE F.F.





MODERANO

AVV. ANTONIA IMPARATO - AVV. MARIA ALMAVILLA

AMI DISTRETTO DI NAPOLI